2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Zum dritten Mal in der Geschichte der 2. Bundesliga treffen Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 aufeinander. Nach den Begegnungen in den Saisons 1988/89 und 2021/22, in denen jeweils der Gastgeber als Meister aufstieg, steht nun das nächste Duell an. Dabei kann Düsseldorf auf eine positive Bilanz zurückblicken: Beide bisherigen Heimspiele gegen die Königsblauen konnten gewonnen werden, zuletzt im Februar 2021 mit einem 2:1 Sieg. Doch auch Schalke hat Grund zur Hoffnung: Mit Kenan Karaman, dem Topscorer der aktuellen Saison, steht ein ehemaliger Düsseldorfer in den eigenen Reihen, der in den letzten vier Spielen mindestens einen Treffer erzielte oder vorbereitete.

Trainer und Spieler im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Trainern beider Mannschaften. Daniel Thioune, der aktuelle Coach von Fortuna Düsseldorf, konnte bei seinem Debüt gegen Schalke im Februar 2021 einen 2:1 Heimsieg feiern. Seitdem wechselte Schalke sechsmal den Trainer. Beide Teams zeichnen sich durch eine hohe Torschützenvielfalt aus: Sowohl Düsseldorf als auch Schalke stellen je zwölf verschiedene Torschützen in dieser Saison. Allerdings setzte Schalke auch die meisten verschiedenen Spieler ein (29), während Düsseldorf die wenigsten Spieler einsetzte (21, wie der Karlsruher SC).

Formkurve und Statistiken

Die aktuelle Form spricht allerdings gegen Düsseldorf: Nach zwei Niederlagen in Folge, darunter eine 1:3 Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden, befindet sich die Fortuna in einer kleinen Krise. Schalke hingegen konnte im letzten Auswärtsspiel einen 2:1 Sieg in Nürnberg feiern und somit den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Dennoch steht Schalke mit nur 13 Punkten aus den ersten 13 Spielen und der zweitschwächsten Defensive der Liga unter Druck. Düsseldorf hingegen kassierte in den letzten neun Spielen mindestens einen Gegentreffer und blieb damit länger ohne Weiße Weste als zuletzt zwischen September 2021 und Februar 2022. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Schwächen am besten in den Griff bekommt und sich die wichtigen Punkte sichern kann.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----