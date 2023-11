2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr ist es soweit: Fortuna Düsseldorf trifft auf den SV Wehen Wiesbaden. Ein historisches Aufeinandertreffen, denn es ist das erste Mal, dass diese beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel im deutschen Profifußball aufeinandertreffen. Fortuna Düsseldorf kann dabei auf eine starke Bilanz gegen Aufsteiger blicken, mit nur einer Niederlage aus den letzten elf Zweitliga-Duellen. Mit 21 Punkten nach elf Spielen erlebt die Fortuna ihre beste Zweitliga-Saison seit sechs Jahren. Ein weiterer Pluspunkt für Düsseldorf: Sie haben saisonübergreifend nur eines ihrer letzten 15 Zweitliga-Heimspiele verloren.

Starke Einzelleistungen auf beiden Seiten

Auf Seiten des SV Wehen Wiesbaden ist Ivan Prtajin der Mann der Stunde. Mit seinem Siegtreffer gegen Hansa Rostock am vergangenen Spieltag und insgesamt drei Saisontoren ist er der Top-Torschütze der Wiesbadener in dieser Spielzeit. Auch Fortuna Düsseldorf hat mit Christos Tzolis einen starken Stürmer in den eigenen Reihen. Mit sechs Toren und einer Vorlage ist er nicht nur der Top-Torschütze, sondern auch der Top-Scorer der Düsseldorfer. Ao Tanaka, der in den letzten beiden Spielen mehr Treffer erzielte als in seinen ersten 59 Zweitliga-Einsätzen, ist ebenfalls ein Spieler, den es zu beachten gilt.

Wiesbaden auf dem Vormarsch

Trotz der starken Leistung von Fortuna Düsseldorf darf der SV Wehen Wiesbaden nicht unterschätzt werden. Mit 15 Punkten nach elf Spielen spielen die Wiesbadener ihre zweitbeste Saison in der 2. Liga. Sie sind seit drei Zweitliga-Partien ungeschlagen und könnten nach zuletzt zwei Siegen in Serie erstmals seit ihrer Debütsaison im Unterhaus 2007/08 dreimal in Folge gewinnen. Allerdings haben die Wiesbadener in dieser Saison im Durchschnitt die niedrigste Balleroberungslinie aller Teams und gaben auch die geteilt drittwenigsten Schüsse nach hohen Ballgewinnen ab. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Taktik für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf anpassen werden.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----