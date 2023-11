2. Bundesliga heute: Elversberg - Paderborn LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 25.11.23, kommt es zu einem historischen Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga. Die SV 07 Elversberg und der SC Paderborn 07 treffen um 13:00 Uhr erstmals im Profifußball aufeinander. Bisherige Duelle der beiden Teams fanden lediglich in der Regionalliga West/Südwest statt, wo zwischen 1996 und 2000 sechs Partien ausgetragen wurden. Die Bilanz dieser Begegnungen spricht mit drei Siegen leicht für Paderborn, während Elversberg zwei Siege verbuchen konnte und ein Spiel unentschieden endete.

Die Form der Teams

Die SV Elversberg hat sich in dieser Saison bereits als Aufsteiger bewiesen und konnte aus den ersten 13 Spielen 21 Punkte holen. Damit steht sie auf Augenhöhe mit Wehen Wiesbaden und folgt dem erfolgreichen Aufsteiger Holstein Kiel aus der Saison 2017/18. Trotz einer Niederlage gegen den Spitzenreiter St. Pauli am vorletzten Spieltag, hat die SVE nur eines ihrer letzten neun Zweitliga-Spiele verloren. Auffällig ist dabei die Auswärtsstärke der Elversberger, die mit 14 Punkten das beste Auswärtsteam der Saison sind. Im Gegensatz dazu steht die eher schwache Heimbilanz mit nur sieben Punkten. Der SC Paderborn hingegen ist seit 22 Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen und konnte drei seiner vier letzten Auswärtsspiele gewinnen. Zudem traf Paderborn in jedem seiner letzten zwölf Zweitligaspiele, was einen eingestellten Rekord unter Trainer Lukas Kwasniok darstellt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Im Fokus steht Paderborns Adriano Grimaldi, der zuletzt erstmals in zwei Zweitligaspielen in Folge traf und in dieser Saison bereits drei Tore erzielen konnte. Bei der SV Elversberg sticht Paul Stock hervor, der beim letzten 2:1 Sieg gegen Schalke erstmals in einer Zweitliga-Partie an zwei Toren direkt beteiligt war. Mit fünf Torbeteiligungen ist er gemeinsam mit Luca Schnellbacher Topscorer der SV Elversberg in dieser Saison. Interessant ist auch die Statistik, dass nur Hannover 96 in dieser Zweitliga-Saison länger in Führung lag als die SV Elversberg und der SC Paderborn. Auswärts lag sogar kein anderes Team so lange in Führung wie der SCP. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem ersten Profiduell die Oberhand behält und wichtige Punkte für die weitere Saison sammeln kann.

Wird SV 07 Elversberg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

