2. Bundesliga heute: Elversberg - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Match in der 2. Bundesliga zwischen SV 07 Elversberg und FC St. Pauli verspricht, ein torreiches Spiel zu werden. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen gezeigt, dass sie in der Lage sind, früh im Spiel Tore zu erzielen. Bei den letzten sieben Spielen von FC St. Pauli und den letzten sechs Spielen von SV Elversberg fiel jeweils mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Zudem hat FC St. Pauli in seinen letzten acht Spielen mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt.

Elfmeter und Tore: Die Zahlen sprechen für sich

Interessant ist auch die Statistik rund um Elfmeter und Tore. In 45% der 2. Bundesliga Spiele von SV Elversberg in dieser Saison gab es mindestens einen Elfmeter. Zudem haben in den letzten acht Spielen von FC St. Pauli beide Mannschaften mindestens einen Treffer erzielt. Bei den Heimspielen von SV Elversberg fielen in den letzten zwölf erfolgreichen Spielen jeweils mindestens drei Tore. In drei von fünf 2. Bundesliga Heimspielen von SV Elversberg wurden in dieser Saison im gesamten Spiel genau drei Tore erzielt.

Gerade Gesamtanzahl an Toren bei St. Pauli

Eine weitere bemerkenswerte Statistik betrifft die Gesamtanzahl an Toren bei den Spielen von FC St. Pauli. In 73% der 2. Bundesliga Spiele von FC St. Pauli in dieser Spielzeit endeten mit einer geraden Gesamtanzahl an Toren. Diese Statistik könnte darauf hindeuten, dass auch im heutigen Spiel eine gerade Anzahl an Toren fallen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Trends auch im heutigen Spiel fortsetzen werden.

Wird SV 07 Elversberg gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

