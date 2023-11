2. Bundesliga heute: Hannover - Hertha LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitag trifft Hannover 96 auf Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Hannover 96 hat eine beeindruckende Bilanz gegen Hertha BSC, mit Siegen in den letzten beiden Zweitliga-Heimspielen gegen die Berliner.

Allerdings konnte Hannover nur eines der letzten sieben Pflichtspiele gegen Hertha BSC gewinnen und blieb in den beiden letzten Duellen in der Bundesliga-Saison 2018/19 torlos.

Herthas Trainer Pal Dardai war in allen sieben Partien dabei. Hannover 96 spielt mit 22 Punkten nach den ersten 13 Partien dieser Zweitliga-Spielzeit seine beste Saison im Unterhaus seit sieben Jahren.

Die Schlüsselspieler von Hertha und Hannover

In dieser Saison haben sich zwei Spieler besonders hervorgetan: Berlins Haris Tabakovic und Hannovers Cedric Teuchert. Tabakovic hat neun Tore erzielt, nur übertroffen von Hamburgs Robert Glatzel mit zehn Toren. Teuchert liegt mit acht Toren knapp dahinter.

Beide Spieler haben auch die meisten Expected Goals pro Schuss unter den Spielern, die in dieser Saison mehr als 15 Schüsse abgaben. Herthas Fabian Reese war in seinem letzten Zweitliga-Spiel gegen Hannover 96 im Mai 2023 noch im Trikot von Holstein Kiel an vier Toren direkt beteiligt.

2. Bundesliga: Form und Statistiken

Hannover 96 hat seine letzten vier Zweitliga-Heimspiele in Folge gewonnen, ein Erfolg, der den Niedersachsen unter Stefan Leitl zum ersten Mal gelang. Kein Team erzielte in dieser Zweitliga-Saison mehr Tore pro Heimspiel als Hannover 96.

Hertha BSC hingegen spielt mit 17 Punkten nach 13 Partien seine schwächste Zweitliga-Saison seit 28 Jahren und verlor auswärts vier ihrer ersten sieben Saisonspiele.

In einer Tabelle, die nur die Ergebnisse der ersten Halbzeit in dieser Zweitliga-Saison berücksichtigt, stünden Hannover 96 und Hertha BSC auf den ersten beiden Plätzen. In der Tabelle der zweiten Hälfte ist die Hertha 17. und Hannover 12. Es sind die beiden Teams mit der größten Punktedifferenz zwischen erster und zweiter Hälfte in dieser Saison.

Mit 26 Toren stellt Hannover 96 die geteilt beste Offensive dieser Zweitliga-Saison dar, obwohl nur Schlusslicht Osnabrück weniger Schüsse abgab als Hannover. Nun trifft 96 in Hertha BSC aber auf das Team, das die meisten gegnerischen Abschlüsse zuließ.

Wird Hannover 96 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

