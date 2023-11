2. Bundesliga heute: Hertha - KSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 11.11.23, treffen Hertha BSC und der Karlsruher SC um 20:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen ist das erste seit der Saison 2010/11, in der die Berliner beide Duelle gewannen und dabei insgesamt zehn Tore erzielten. Die Hertha konnte die letzten drei Zweitligaspiele gegen den KSC für sich entscheiden, nachdem sie aus den ersten drei Partien im Unterhaus nur einen Punkt gegen Karlsruhe holen konnte. Herthas Haris Tabakovic ist dabei ein Spieler, auf den besonders zu achten ist. In seinen fünf Zweitliga-Heimspielen für Hertha BSC erzielte er sieben Tore und schoss damit mehr als die Hälfte der zwölf Heimtore seines Teams.

Formkurve beider Teams

Die Formkurve beider Teams zeigt unterschiedliche Tendenzen. Hertha BSC teilte am 12. Spieltag beim 0:0 in Rostock erstmals in dieser Zweitliga-Saison die Punkte und steht nun bei 16 Punkten. Dies ist für die Berliner die schlechteste Bilanz in der 2. Liga seit 28 Jahren. Sollte es gegen Karlsruhe jedoch keine Niederlage geben, wären die Berliner erstmals in dieser Saison in der 2. Liga in drei Partien in Folge ungeschlagen. Der Karlsruher SC hingegen gewann nur eins der letzten acht Zweitligaspiele und spielt mit zwölf Punkten nach zwölf Partien die schwächste BL2-Saison seit der letzten Abstiegs-Saison 2016/17. Erstmals seit August 2022 steht der KSC in der Tabelle der 2. Liga unter den letzten drei.

Statistische Besonderheiten

Einige statistische Besonderheiten prägen dieses Spiel. Hertha BSC holte als einziges Team in dieser Zweitligasaison keinen Punkt nach einem Rückstand, während der Karlsruher SC die meisten Punkte nach Führungen verspielte. Beide Teams erzielten in dieser Zweitligasaison je 13 Tore vor der Pause, trafen in der zweiten Hälfte aber nur noch neun- bzw. viermal. Damit sind sie die beiden Teams mit dem höchsten Anteil der Tore vor der Pause. Der Karlsruher SC gewann seit Mitte März nur eins seiner zwölf Auswärtsspiele in der 2. Liga. Mit Hertha BSC trifft das zweikampfstärkste Team dieser Zweitligasaison auf die diesbezüglich drittbeste Mannschaft. Es bleibt abzuwarten, welche dieser Statistiken nach dem Spiel Bestand haben wird.

