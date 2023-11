2. Bundesliga heute: HSV - Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr trifft der Hamburger SV auf den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Die bisherige Bilanz spricht für den 1. FC Magdeburg, der drei seiner vier Zweitliga-Spiele gegen den HSV gewinnen konnte, darunter beide Gastspiele. Der HSV konnte zu Hause gegen den FCM noch keinen Punkt holen. Beide Teams verfügen über starke Vorbereiter: Baris Atik vom 1. FC Magdeburg ist mit sechs Assists der beste Vorbereiter in dieser Zweitliga-Saison, während Laszlo Benes vom HSV mit fünf Assists der geteilt zweitbeste ist.

Form und Historie

Der Hamburger SV ist in guter Form und gewann zuletzt sechs Zweitliga-Heimspiele in Folge, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Auch die 15 ungeschlagenen Heimspiele in Folge sind ein eingestellter Vereinsrekord. Die letzte Heimniederlage gab es im Oktober 2022 gegen den kommenden Gegner FC Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg hingegen ist in einer Formkrise und konnte keines der letzten sechs Zweitliga-Spiele gewinnen. Zudem verlor der FCM die letzten drei Zweitliga-Gastspiele in Folge.

Schlüsselspieler und Taktik

Beide Teams sind bekannt für ihren Ballbesitz-Fußball. Der 1. FC Magdeburg hat in dieser Saison den höchsten Ballbesitz-Anteil aller Teams (62%), der HSV den zweithöchsten (58%). Zudem spielt der FCM die meisten Pässe pro Spiel (546), der HSV die drittmeisten (491). In Sachen hohe Ballgewinne liegt der 1. FC Magdeburg mit 99 hinter dem FC St. Pauli (106) auf Platz zwei, der HSV mit 93 auf Platz drei. Allerdings ließ der FCM auch die meisten gegnerischen hohen Ballgewinne (20) und die meisten Gegentore nach solchen Ballgewinnen zu (5). Beim HSV ist Robert Glatzel in Topform und erzielte zuletzt sein siebtes und achtes Tor in dieser Zweitliga-Saison – nie zuvor traf er so häufig an den ersten elf Spieltagen einer Zweitliga-Saison.

