2. Bundesliga heute: Kiel - HSV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 11. November 2023, trifft Holstein Kiel auf den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Das Spiel beginnt um 13:00 Uhr und verspricht, aufgrund der bisherigen Bilanz der beiden Teams, interessant zu werden. Der Hamburger SV konnte nur eines von zehn Spielen gegen Holstein Kiel in der 2. Liga gewinnen, und das war das letzte Gastspiel im September 2022 mit einem knappen 3:2. Mit einer Siegquote von nur 10% gegen Kiel, hat der HSV gegen keinen anderen Verein in der 2. Liga eine so geringe Erfolgsrate.

Die Schlüsselspieler und die bisherige Saison

Laszlo Benes, der ehemalige Kiel-Spieler, ist mit zwölf direkten Torbeteiligungen (7 Tore, fünf Assists) der Topscorer in dieser Zweitliga-Saison. Seine sieben Saisontore sind für ihn bereits jetzt ein neuer persönlicher Rekord in einer Zweitliga-Saison. Beim letzten Gastspiel in Kiel gelangen ihm zwei Assists. Die Bilanz der Duelle zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV in der 2. Liga zeigt, dass sechs der zehn Spiele mit einem Remis endeten. Holstein Kiel belegt in der Auswärtstabelle der 2. Liga den ersten Platz mit 13 Punkten, während sie in der Heimtabelle mit nur sieben Punkten den 15. Platz belegen.

Die Herausforderungen beider Teams

Holstein Kiel hat im Jahr 2023 acht der 15 Zweitliga-Heimspiele verloren, während der Hamburger SV nur eines der sechs Auswärtsspiele in dieser Saison gewinnen konnte. Der HSV konnte in den ersten sechs Gastspielen dieser Saison so wenige Punkte wie noch nie zuvor in einer BL2-Saison sammeln. Trotz dieser Herausforderungen hat der HSV in den letzten 18 Zweitliga-Spielen immer getroffen, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Holstein Kiel hingegen konnte in den letzten 20 Heimspielen keine Weiße Weste bewahren. Beide Teams haben in dieser Saison bereits Punkte nach Führungen verspielt, wobei der HSV alle sieben auswärts verspielte. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Holstein Kiel in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Rückstand geholt, mehr als jedes andere Team in der 2. Liga.

Wird Holstein Kiel gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

----