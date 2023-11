2. Bundesliga heute: KSC - Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Nürnberg. Das Match findet am 26. November 2023 um 13:30 Uhr statt. Der 1. FC Nürnberg hat in der eingleisigen 2. Liga nur gegen den SV Sandhausen mehr Punkte geholt als gegen den Karlsruher SC. Allerdings ist der Club seit drei Partien gegen den KSC sieglos. Auf der anderen Seite hat der Karlsruher SC nur eins der letzten neun Zweitligaspiele gewonnen und steht nach 13 Saisonspielen bei 13 Punkten. Der 1. FC Nürnberg hingegen gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele und steht nach 13 Spieltagen dieser Zweitligasaison bei 21 Punkten.

Die Schlüsselspieler

Karlsruhes Marvin Wanitzek, der in der vergangenen Zweitligasaison mit zwölf Torvorlagen noch der erfolgreichste Vorbereiter ligaweit war, ist nun aber seit Ende April in Düsseldorf in 17 Zweitligaeinsätzen ohne Assist. In der laufenden Spielzeit bereitete nur St. Paulis Elias Saad mehr Torschüsse vor, ohne ein Tor vorzubereiten, als Wanitzek. Der 1. FC Nürnberg feierte in dieser Zweitliga-Saison schon so viele Auswärtssiege wie in der kompletten Vorsaison und kassierte die meisten Kopfball-Gegentore.

Statistiken und Rekorde

Der Karlsruher SC traf in dieser Zweitligasaison bereits sechsmal in der Anfangsviertelstunde, der 1. FC Nürnberg erst einmal. Der KSC verspielte in dieser Zweitligasaison bereits 15 Punkte nach Führungen, der 1. FC Nürnberg nur zwei. Umgekehrt holten die Franken bereits neun Punkte nach Rückständen. Der 1. FC Nürnberg gewann seine letzten fünf Sonntagsspiele in der 2. Liga alle, für den Club ist diese Serie ein neuer Rekord in der eingleisigen 2. Liga. Während der Karlsruher SC in dieser Zweitligasaison die wenigsten Fouls beging und noch keinen Platzverweis kassierte, ist der 1. FC Nürnberg das Team mit den meisten Gelben und Roten Karten. Beiden Mannschaften fehlt in dieser Partie ein Spieler gesperrt: Karlsruhe muss ohne Leon Jensen auskommen, Nürnberg ohne Jens Castro.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----