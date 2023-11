2. Bundesliga heute: Magdeburg - Rostock LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Sonntagmittag, 13:30 Uhr, das Stadion des 1. FC Magdeburg wird zum Schauplatz eines Duells, das in der Vergangenheit oft an Spannung kaum zu überbieten war. Der FC Magdeburg empfängt den FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Beide Teams haben in der jüngsten Vergangenheit nicht ihre beste Form gezeigt und sind auf der Suche nach einem dringend benötigten Sieg. Die Statistik spricht dabei eher für die Gastgeber: In den bisherigen zwölf Aufeinandertreffen in diesem Jahrtausend konnte der FCM nur eines der sechs Heimspiele gegen Hansa Rostock verlieren. Das letzte Duell im April endete mit einem klaren 3:0 für Magdeburg.

Schlüsselspieler und aktuelle Form

Im Fokus steht dabei Magdeburgs Jason Ceka, der im letzten Duell gegen Hansa Rostock mit zwei Toren und einem Assist maßgeblich zum Sieg beitrug. Allerdings wartet Ceka seit sechs Spielen auf eine direkte Torbeteiligung. Der 1. FC Magdeburg ist aktuell seit sieben Zweitliga-Spielen sieglos, während Hansa Rostock zuletzt viermal in Folge ohne Sieg blieb. Rostock konnte nur eins der letzten acht Spiele gewinnen und holte in den vergangenen acht Spielen nur vier Punkte - nur Tabellenschlusslicht Braunschweig war in dieser Hinsicht noch schwächer.

Spielstile und Taktiken

Interessant wird auch das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Spielstile. Während der FC Magdeburg in dieser Saison die meisten Pässe pro Spiel spielt und die meisten Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt, ist Hansa Rostock das Team mit den wenigsten Pässen und den geteilt wenigsten Toren aus dem laufenden Spiel. Allerdings kassierte Hansa auch die wenigsten Gegentore aus dem laufenden Spiel. Beide Teams sind bekannt für ihr intensives Pressing, was sich in der hohen Anzahl an Pressingsequenzen widerspiegelt. Zudem sind sie in der Liga die Teams mit den meisten Gelben Karten und Foulspielen. Es bleibt abzuwarten, welches Team seine Stärken besser ausspielen kann und wer letztendlich die Nase vorn haben wird.

Wird 1. FC Magdeburg gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

