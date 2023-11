2. Bundesliga heute: Nürnberg - Schalke LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die 2. Bundesliga bietet an diesem Samstag, den 04.11.23, ein spannendes Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04. Das Spiel beginnt um 13:00 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zwischen zwei Teams, die in der Vergangenheit bereits einige hitzige Duelle ausgetragen haben. Die Bilanz spricht dabei eher für die Gäste aus Gelsenkirchen, die seit einem 3:0 Heimsieg im März 2013 keines der sieben Pflichtspiele gegen den 1. FC Nürnberg verloren haben. In der einzigen gemeinsamen Zweitliga-Saison 2021/22 gingen die Franken sogar in beiden Partien als Verlierer vom Platz.

Form und Leistung der Teams

Trotz der historisch eher ungünstigen Bilanz gegen Schalke, befindet sich der 1. FC Nürnberg aktuell in einer starken Form. Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen und neun geholten Punkten, steht nur Spitzenreiter St. Pauli besser da. Zudem ist der Club seit neun Zweitliga-Heimspielen unbesiegt. Schalke hingegen hat in dieser Saison auswärts noch nicht wirklich Fuß fassen können und holte nur einen Punkt in den ersten sechs Gastspielen. Mit 25 Gegentoren stellt der Verein zudem die zweitschwächste Abwehr der Liga.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Blick auf die Schlüsselspieler beider Teams offenbart interessante Fakten. Kenan Karaman ist mit fünf direkten Torbeteiligungen Schalkes Topscorer in dieser Zweitliga-Saison und hat damit bereits jetzt seinen Wert aus der Vorsaison in der Bundesliga überboten. Auf Seiten der Nürnberger ist Can Uzun mit fünf Toren und fünf direkten Torbeteiligungen der beste Scorer und Torschütze der Franken. Beide Teams haben zudem eine Gemeinsamkeit: Sie schossen in dieser Zweitliga-Saison bereits zehn Tore in der letzten halben Stunde. Hier hat nur der Hamburger SV mehr vorzuweisen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistik auch in der heutigen Begegnung eine Rolle spielen wird.

Wird 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----