2. Bundesliga heute: Osnabrück - Kiel LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Spiel der 2. Bundesliga wird um 13:00 Uhr zwischen dem VfL Osnabrück und Holstein Kiel ausgetragen. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Osnabrück hat eine beeindruckende Siegquote von 75% gegen Kiel in der 2. Liga, die höchste gegen jeden aktuellen Zweitligisten. Zudem hat Osnabrück gegen kein anderes Team so viele Pflichtspiele gewonnen wie gegen Kiel seit der Einführung der 3. Liga 2008/09. Allerdings musste Osnabrück im letzten Heimspiel gegen Kiel im April 2021 eine 1:3 Niederlage hinnehmen.

Die Torhüter im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Osnabrücker Torhüter Lennart Grill, der in dieser Saison bereits vier von fünf Elfmeter pariert hat. Eine solche Leistung zeigte zuletzt Aues Martin Männel in der Saison 2020/21. Seit der Erfassung der Elfmeter in der 2. Liga zur Saison 1994/95 hat noch kein Torhüter mehr Elfmeter in einer Saison gehalten. Doch trotz dieser beeindruckenden Leistung wartet Osnabrück seit 19 Zweitligaspielen auf eine Weiße Weste, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt.

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein: Während Holstein Kiel mit zwölf Punkten das beste Auswärtsteam dieser Zweitliga-Saison ist, stellt der VfL Osnabrück mit nur vier Punkten das schwächste Heimteam. Mit nur sechs Punkten nach elf Partien spielt Osnabrück seine schwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Die Defensive von Osnabrück ist mit 27 Gegentreffern die schwächste dieser Zweitliga-Saison, was einen weiteren Vereins-Negativrekord darstellt. Auf der anderen Seite kassierte Kiel in dieser Saison die meisten Gegentore von außerhalb des Strafraums. Es bleibt abzuwarten, ob der Topscorer der letzten Saison, Ba-Muaka Simakala, der noch auf seine erste direkte Torbeteiligung in dieser Saison wartet, heute den Unterschied machen kann.

Wird VfL Osnabrück gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

