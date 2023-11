2. Bundesliga heute: Osnabrück - Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 25. November 2023, treffen der VfL Osnabrück und der 1. FC Magdeburg um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Teams haben in der laufenden Saison bisher wenig Grund zur Freude. Der VfL Osnabrück spielt mit sieben Punkten nach 13 Partien seine schwächste Saison in der eingl. 2. Liga. Der 1. FC Magdeburg ist seit acht Zweitliga-Partien sieglos – ein Höchstwert unter allen derzeitigen Zweitligisten. Die Historie der direkten Duelle spricht für Magdeburg: Von acht Duellen in der 3. Liga konnte der FCM sechs für sich entscheiden.

Trainerwechsel und Negativrekorde

Nach nur einem Sieg in den ersten 13 Spielen und einer Torbilanz von -17 (14:31) musste Tobias Schweinsteiger beim VfL Osnabrück seinen Hut nehmen. Damit hatte er in der 2. Liga eine schwächere Torbilanz nach seinen ersten 13 Spielen als jeder andere Trainer in diesem Jahrtausend, mit Ausnahme von Thomas Dooley 2002 beim FC Saarbrücken. Der 1. FC Magdeburg verlor jüngst sein viertes BL2-Spiel in Serie, ein fünftes wäre die Einstellung des Vereinsnegativrekords. Der VfL Osnabrück ist seit 21 Zweitliga-Partien ohne Weiße Weste, das ist laufender Vereinsnegativrekord in der eingl. 2. Liga und die längste aktive Gegentorserie aller derzeitigen Zweitligisten.

Schwache Offensive, schwache Defensive

Mit 31 Gegentoren stellt der VfL Osnabrück die schwächste Defensive und mit 14 Toren die zweitschwächste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Der 1. FC Magdeburg schoss in dieser Zweitliga-Saison nur eins der 21 Saisontore nach einer Standard-Situation. Der VfL Osnabrück kassierte aber bereits 13 Standard-Gegentore, mehr als jedes andere Team. Ein Lichtblick für Osnabrück ist Erik Engelhardt, der jüngst sein fünftes Zweitliga-Saisontor erzielte und mit sechs direkten Torbeteiligungen Osnabrücks Topscorer in dieser Zweitliga-Saison ist. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Form auch im Spiel gegen Magdeburg bestätigen kann.

Wird VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Osnabrück gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

