2. Bundesliga heute: Rostock - St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 25. November 2023, trifft der FC Hansa Rostock um 13:00 Uhr auf den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Dieses Aufeinandertreffen ist ein historisches Duell, da Hansa Rostock gegen kein anderes Team so oft in der 2. Liga angetreten ist wie gegen St. Pauli. Die Bilanz ist dabei recht ausgeglichen: zwölf Siege für Hansa, zehn Siege für Pauli. Interessanterweise endete keines der 22 Pflichtspiel-Duelle zwischen den beiden Teams unentschieden - eine Statistik, die im deutschen Profifußball einzigartig ist.

Die Form der Teams

Hansa Rostock konnte zuletzt erstmals in zwei Zweitliga-Heimspielen in Folge nicht gewinnen und trifft nun auf ein Team, gegen das sie in der Vergangenheit oft verloren haben. Trainer Alois Schwartz konnte nur eines seiner elf Zweitliga-Spiele gegen St. Pauli gewinnen. Andererseits ist der FC St. Pauli in dieser Saison noch ungeschlagen und hat saisonübergreifend seit 18 BL2-Spielen nicht mehr verloren. Mit 27 Punkten nach 13 Zweitliga-Spielen spielt der FC St. Pauli seine zweitbeste Saison in der 2. Liga.

Die Schlüssel zum Spiel

In Bezug auf die Spielstatistiken treffen zwei sehr unterschiedliche Teams aufeinander. Hansa Rostock hat die zweitschwächste Offensive der Liga und trifft auf die stärkste Defensive des FC St. Pauli. Die Rostocker haben die schlechteste Passquote aller Teams, während St. Pauli die stärkste aufweist. Zudem ließ St. Pauli nur 2.5 Schüsse aufs eigene Tor pro Spiel zu, während Rostock pro Partie nur 4.0 Schüsse aufs gegnerische Tor abgab. St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler könnte mit einem Sieg einen neuen Rekord in der 2. Liga aufstellen, indem er die meisten Punkte in den ersten 30 Partien einer Amtszeit sammelt. Es bleibt abzuwarten, ob Rostock seine Offensive verbessern kann, um die starke Defensive von St. Pauli zu durchbrechen und ob Hürzeler seinen Rekord aufstellen kann.

Wird FC Hansa Rostock gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Hansa Rostock gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

