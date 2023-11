2. Bundesliga heute: St. Pauli - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr treffen der FC St. Pauli und Hannover 96 in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Statistiken sprechen für ein interessantes Spiel: Hannover 96 hat gegen kein anderes Team in der 2. Liga so viele Spiele gewonnen wie gegen den FC St. Pauli (13). Allerdings konnte St. Pauli im letzten Duell Anfang Februar dieses Jahres einen 2:0-Heimsieg feiern. Mit 26 Punkten nach zwölf Zweitliga-Spielen spielt der FC St. Pauli seine geteilt beste Saison in der 2. Liga. Der FC St. Pauli ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison noch ungeschlagen, saisonübergreifend sogar seit 17 Spielen im Unterhaus. Nun könnte der FCSP den Vereinsrekord in der 2. Liga einstellen - von Oktober 1993 bis April 1994 waren es 18 ungeschlagene Spiele in Folge.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein Schlüsselspieler für St. Pauli ist Johannes Eggestein, der erstmals in fünf Zweitliga-Spielen in Folge traf und dabei sechs Tore erzielte – mehr als in seinen ersten 25 BL2-Spielen zuvor zusammen. Hannover 96 konnte in der 2. Liga in den letzten 16 Gastspielen nie zu null spielen. Hannover 96 traf beim 2:0 gegen Eintracht Braunschweig zum achten Mal in dieser Zweitligasaison nach einem Strafstoß – doppelt so oft wie jedes andere Team in den deutschen Profiligen. St. Pauli verursachte neben Paderborn als einziges Team der laufenden Saison noch keinen Elfmeter.

Offensive gegen Defensive

Hannover 96 stellt mit 26 Saisontoren die beste Offensive in dieser Zweitligasaison, der FC St. Pauli mit neun Gegentoren die beste Defensive. Beide Teams sind die größten Overperformer in dieser Zweitliga-Saison. St. Pauli erzielte in dieser Zweitligasaison 6.4 Tore mehr, als nach dem Expected-Goals-Modell zu erwarten waren, Hannover erzielte 5.9 Tore mehr, als zu erwarten waren. Hannover 96 lag in dieser Zweitliga-Saison am längsten von allen Teams in Führung, der FC St. Pauli lag am kürzesten in Rückstand. Hannovers Marcel Halstenberg, der seine ersten 54 Zweitliga-Spiele für den FC St. Pauli bestritt, trifft jetzt erstmals seit seinem Abschied im Sommer 2015 auf seinen Ex-Verein. Unter allen Feldspielern mit mindestens 1000 Einsatzminuten in dieser BL2-Saison hat nur Karlsruhes Marcel Franke eine bessere Zweikampfquote als er. Es bleibt abzuwarten, wie diese Statistiken sich auf das heutige Spiel auswirken werden.

Wird FC St. Pauli gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

