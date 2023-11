2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, dem 12. November 2023, treffen der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga aufeinander. Das Spiel findet um 13:30 Uhr statt und verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Der SV Wehen Wiesbaden zeigt sich in guter Form, mit nur einer Niederlage aus den letzten sieben Pflichtspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zudem ist der SVWW seit fünf Partien gegen den FCK ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage gegen die Roten Teufel liegt bereits 15 Jahre zurück. Beide Teams haben nach zwölf Spielen 18 Punkte gesammelt, was für den SV Wehen Wiesbaden die zweitbeste Saison in der 2. Liga bedeutet.

Trainer und Teamleistungen

Markus Kauczinski, Trainer des SV Wehen Wiesbaden, hat trotz einer Niederlage in seinem ersten Pflichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine insgesamt gute Bilanz gegen den FCK vorzuweisen. Von den letzten acht Partien gegen die Roten Teufel verlor er nur eine. Der SV Wehen Wiesbaden konnte zuletzt erstmals seit 15 Jahren wieder drei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen. Der 1. FC Kaiserslautern hingegen ist aktuell so lange wie nie zuvor in dieser Zweitliga-Saison sieglos. Trotzdem spielt der FCK mit der identischen Punkteausbeute und Tordifferenz wie der SVWW seine beste BL2-Saison seit 2014/15.

Spielstatistiken und Taktiken

In Bezug auf die Spielstatistiken hat der 1. FC Kaiserslautern in dieser Zweitliga-Saison bereits 24 Tore geschossen, nur übertroffen von Hannover mit 26 Toren. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen hat nur zwölf Gegentreffer kassiert, so wenige wie sonst nur St. Pauli. Der FCK konnte in den letzten 17 Zweitligaspielen keine Weiße Weste bewahren. Beide Teams lassen viele gegnerische Abschlüsse zu, wobei der SV Wehen Wiesbaden in dieser Zweitliga-Saison unter allen Teams die wenigsten hohen Ballgewinne aufweist. Der 1. FC Kaiserslautern hat die drittwenigsten. Beide Teams lassen viele Pässe des Gegners zu, bevor sie eine Defensivaktion starten, was auf eine eher abwartende Spielweise hindeutet.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----