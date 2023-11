2. Bundesliga: Krasse Szenen vor Niedersachsen-Derby - abgerissene Scheiben und Pyro-Feuerwerk!

In der Heinz von Heiden Arena brennt es lichterloh! Schon vor Anpfiff des Niedersachsen-Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) kam es zu wilden Szenen.

Auch nach dem Anpfiff ging der Pyro-Zoff unvermindert weiter. Kurz vor der Pause musste Stegemann das Spiel zum ersten Mal für etwa zwei Minuten unterbrechen. Dies widerholte sich in der 53. Minute als eine Pyro-Fackel auf Spielfeld gelang.

Pyro-Zoff eskaliert

Die Randale der Braunschweig-Fans kam im Hannover naturgemäß überhaupt nicht gut an. Die 96-Fans teilten ihren Unmut im Netz: Der User Buje78 vermeldete auf X (ehemals Twitter): „Diese H********* kommen rein und nehmen gleich das Stadion auseinander. So wie 96 eure Mannschaft auseinandernehmen wird. Tod und Hass dem BTSV.“ Auf dem Bild waren die in schwarz vermummten Gästefans zu sehen.