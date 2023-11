2. Bundesliga: Schalke greift durch! Verteidiger nach Trainer-Zoff sanktioniert

Wie der Zweitligist am Sonntagnachmittag mitteilte, wird dem Abwehrspieler eine Geldstrafe auferlegt, zudem wird er die am Montag beginnende Trainingswoche bei der U23 verbringen. „Ich verstehe, dass Menschen manchmal aus der Emotion heraus falsch reagieren, aber es darf niemals respektlos sein“, wurde S04-Trainer Karel Geraerts in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Doch was war passiert? Ouwejan hatte seinem Trainer am Samstagabend nach der Auswechslung in der 33. Minute den Handschlag verweigert und im Anschluss eine Auseinandersetzung am Spielfeldrand provoziert.