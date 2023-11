2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13:00 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth trifft am Samstag (13:00 Uhr) auf den 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt spielte FCK unentschieden – 3:3 gegen den Hamburger SV. Die SpVgg siegte im letzten Spiel gegen den VfL Osnabrück mit 4:0 und liegt mit 15 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Angesichts der guten Heimstatistik (4-1-1) dürfte Lautern selbstbewusst antreten. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 26 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Stärke des 1. FC Kaiserslautern liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern. Das bisherige Abschneiden von FCK: fünf Siege, drei Punkteteilungen und drei Misserfolge. Die passable Form von Lautern belegen acht Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Insbesondere den Angriff des 1. FC Kaiserslautern gilt es für Fürth in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt FCK den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief.