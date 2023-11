2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20:30 Uhr)

Gegen den 1. FC Magdeburg soll dem 1. FC Kaiserslautern das gelingen, was den Gästen in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Letzte Woche gewann der 1. FC Magdeburg gegen den VfL Osnabrück mit 2:0. Somit nimmt Magdeburg mit 16 Punkten den 13. Tabellenplatz ein. Die sechste Saisonniederlage kassierte FCK am letzten Spieltag gegen Holstein Kiel.