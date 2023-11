2. Liga: 1. FC Magdeburg – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

In den letzten sieben Spielen sprang für Magdeburg nicht ein Sieg heraus. Gegen die Hansa soll sich das ändern. Am letzten Spieltag kassierte der 1. FC Magdeburg die fünfte Saisonniederlage gegen den Hamburger SV. Gegen Hertha BSC kam Rostock im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (0:0).

Auf des Gegners Platz hat FC Hansa Rostock noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur elf Treffer erzielte die Hansa bislang. Der bisherige Ertrag von Rostock in Zahlen ausgedrückt: vier Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte FC Hansa Rostock lediglich einen Sieg.