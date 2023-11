2. Liga: 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 (Samstag, 13:00 Uhr)

Der 1. FC Nürnberg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen den FC Schalke 04 punkten. Letzte Woche gewann Nürnberg gegen Holstein Kiel mit 2:0. Damit liegt der Club mit 18 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Zuletzt kam S04 zu einem 3:2-Erfolg über Hannover 96.

Schalke muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf fremden Plätzen läuft es für die Gäste bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf einen mageren Zähler. Der FC Schalke 04 nimmt mit zehn Punkten den Abstiegsrelegationsplatz ein. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von S04 in dieser Saison. Drei Siege und ein Remis stehen sieben Pleiten in der Bilanz von Schalke gegenüber. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FC Schalke 04 in den vergangenen fünf Spielen.