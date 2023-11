2. Liga: Eintracht Braunschweig – VfL Osnabrück, 3:2 (1:1)

Für Timo Beermann war der Einsatz nach zehn Minuten vorbei. Für ihn wurde Maxwell Gyamfi eingewechselt. Johan Gómez brachte Osnabrück in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mickaël Cuisance sicherte den Gästen nach 49 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 58. Minute stellte der VfL Osnabrück personell um: Per Doppelwechsel kamen Maximilian Thalhammer und John Verhoek auf den Platz und ersetzten Oumar Diakhité und Kwasi Wriedt. Cuisance vom Tabellenletzten sah in der 60. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Anton Donkor traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Braunschweig (71.). In der 87. Minute verwandelte Erik Engelhardt dann einen Elfmeter für Osnabrück zum 2:2. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Ermin Bičakčić den entscheidenden Führungstreffer für Eintracht Braunschweig erzielte (98.). Letztlich nahm das Heimteam gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.