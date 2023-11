2. Liga: FC Hansa Rostock – FC St. Pauli, 2:3 (1:3)

Am Samstag trafen FC Hansa Rostock und der FC St. Pauli aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:2 für sich. Die Hansa war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Vor 27.100 Zuschauern ging das Heimteam in Front: Júnior Brumado war vom Punkt erfolgreich. Wer glaubte, St. Pauli sei geschockt, irrte. Manolis Saliakas machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (15.). Marcel Hartel traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Spitzenreiter (18.). Mit dem rechten Fuß baute Oladapo Afolayan den Vorsprung des FC St. Pauli in der 23. Minute aus. Die Hintermannschaft von Rostock ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 2:3 gelang Júnior Brumado ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (80.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm FC Hansa Rostock noch einen Doppelwechsel vor, sodass Serhat-Semih Güler und Sarpreet Singh für Sebastian Vasiliadis und Kai Pröger weiterspielten (87.). Obwohl St. Pauli nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Hansa zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.