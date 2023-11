2. Liga: FC Hansa Rostock – Hertha BSC, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen der Hansa und der Hertha vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 64. Minute stellte Rostock personell um: Per Doppelwechsel kamen Nils Fröling und Juan José Perea auf den Platz und ersetzten Nico Neidhart und Svante Ingelsson. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Hertha BSC spielten unentschieden.