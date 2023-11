2. Liga: FC Schalke 04 – VfL Osnabrück (Freitag, 18:30 Uhr)

In den letzten sieben Spielen sprang für den VfL Osnabrück nicht ein Sieg heraus. Gegen den FC Schalke 04 soll sich das ändern. Am vergangenen Samstag ging S04 leer aus – 3:5 gegen Fortuna Düsseldorf. Am letzten Spieltag nahm Osnabrück gegen den 1. FC Magdeburg die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin.