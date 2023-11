2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04, 5:3 (3:0)

Für den FC Schalke 04 gab es in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Beobachter waren sich einig, dass S04 als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

52.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Fortuna schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Vincent Vermeij zum 1:0. Felix Klaus beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Vermeij in der 26. Minute. Gleich drei Wechsel nahm Schalke in der 33. Minute vor. Dominick Drexler, Lino Tempelmann und Thomas Ouwejan verließen das Feld für Blendi Idrizi, Tobias Mohr und Paul Seguin. Das überzeugende Auftreten von Düsseldorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Marcin Kamiński verkürzte für den FC Schalke 04 später in der 57. Minute per Linksschuss auf 1:3. Mit dem rechten Fuß baute Tzolis den Vorsprung von Fortuna Düsseldorf in der 65. Minute aus. Durchsetzungsstark zeigte sich S04, als Tomáš Kalas (74.) und Bryan Lasme (75.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Wenig später kamen Shinta Appelkamp und Dennis Jastrzembski per Doppelwechsel für Klaus und Ísak Jóhannesson auf Seiten der Fortuna ins Match (76.). Jona Niemiec stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 5:3 für Düsseldorf her (94.). Die Zeichen standen auf Sieg für Schalke, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.