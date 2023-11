2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Wehen Wiesbaden, 1:3 (0:3)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Vincent Vermeij von Düsseldorf, der in der siebten Minute vom Platz musste und von Jona Niemiec ersetzt wurde. Hyun-ju Lee traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die SV Wehen Wiesbaden (10.). Amar Ćatić beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten der Gäste über die Linie (26.). In der 42. Minute verwandelte John Iredale vor 27.715 Zuschauern einen Elfmeter zum 3:0 für Wiesbaden. Der dominante Vortrag der SV Wehen Wiesbaden im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In Durchgang zwei lief Dennis Jastrzembski anstelle von Emmanuel Iyoha für Fortuna Düsseldorf auf. Beim Heimteam kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marcel Sobottka für Tim Oberdorf in die Partie. Für das 1:3 der Fortuna zeichnete Yannik Engelhardt verantwortlich (79.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Wiesbaden noch einen Doppelwechsel vor, sodass Lasse Günther und Bjarke Jacobsen für Ćatić und Nick Bätzner weiterspielten (86.). Obwohl der SV Wehen Wiesbaden nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Düsseldorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.