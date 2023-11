2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Magdeburg, 2:0 (1:0)

Am Samstag verbuchte der HSV einen 2:0-Erfolg gegen Magdeburg. Pflichtgemäß strich Hamburg gegen den 1. FC Magdeburg drei Zähler ein.

Die 56.800 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: László Bénes brachte den Hamburger SV bereits in der neunten Minute in Front. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Wenig später kamen Jean-Luc Dompé und Łukasz Poręba per Doppelwechsel für Immanuël Pherai und Ransford Königsdörffer auf Seiten des HSV ins Match (59.). Bakery Jatta versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (72.). Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Daniel Elfadli von Magdeburg (78.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Florian Exner siegte Hamburg gegen den 1. FC Magdeburg.

Der Zu-null-Sieg lässt dem Hamburger SV passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv sticht der HSV in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 24 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Hamburg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Trotz der Niederlage belegt Magdeburg weiterhin den 13. Tabellenplatz. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Die Not des 1. FC Magdeburg wird immer größer. Gegen den Hamburger SV verlor Magdeburg bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der HSV ungeschlagen ist.