2. Liga: Holstein Kiel – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 13:00 Uhr)

Holstein Kiel will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen die SV Wehen Wiesbaden punkten. Letzte Woche siegte Kiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0. Somit belegen die Störche mit 26 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die fünfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Wiesbaden gegen SpVgg Greuther Fürth.