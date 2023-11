2. Liga: Karlsruher SC – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der Karlsruher SC auf FC Hansa Rostock. Letzte Woche gewann Karlsruhe gegen den 1. FC Nürnberg mit 4:1. Somit belegt der KSC mit 16 Punkten den 14. Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag verlor die Hansa gegen den FC St. Pauli und steckte damit die achte Niederlage in dieser Saison ein.