2. Liga: SC Paderborn 07 – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag trifft der SCP auf Hannover. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Paderborn erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:4 als Verlierer im Duell mit SV 07 Elversberg hervor. Gegen Hertha BSC kam Hannover 96 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2).

Die Angriffsreihe von 96 lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 28 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Gäste befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.