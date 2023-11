2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SV Wehen Wiesbaden, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Armindo Sieb vor 9.576 Zuschauern zum 1:0 für den Gastgeber. Wiesbaden war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 63. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen John Iredale und Franko Kovačević auf den Platz und ersetzten Nick Bätzner und Hyun-ju Lee. Branimir Hrgota beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten der SpVgg über die Linie (84.). Fürth stellte in der 88. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Marco Meyerhöfer, Lukas Petkov und Dennis Srbeny für Simon Asta, Tim Lemperle und Hrgota auf den Platz. In den 90 Minuten war SpVgg Greuther Fürth im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die SV Wehen Wiesbaden und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.