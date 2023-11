2. Liga: SV 07 Elversberg – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:00 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft Elversberg auf den SCP. SV 07 Elversberg siegte im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 und liegt mit 21 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm Paderborn gegen den 1. FC Nürnberg die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin.