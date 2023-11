2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern, 2:1 (0:1)

Per Rechtsschuss traf Marlon Ritter vor 12.100 Zuschauern zum 1:0 für Lautern. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für das 1:1 von Wiesbaden zeichnete Thijmen Goppel verantwortlich (51.). Ivan Prtajin brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (65.). Wenig später kamen Philipp Hercher und Tobias Raschl per Doppelwechsel für Jean Zimmer und Ritter auf Seiten des 1. FC Kaiserslautern ins Match (74.). Als Schiedsrichter Tobias Reichel die Partie abpfiff, reklamierte die SV Wehen Wiesbaden schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.