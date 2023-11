2. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg, 0:2 (0:0)

Mit 0:2 verlor der VfL Osnabrück am vergangenen Samstag zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg. Auf dem Papier ging Magdeburg als Favorit ins Spiel gegen Osnabrück – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Barış Atik brachte den VfL Osnabrück in der 52. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Gleich drei Wechsel nahm die Heimmannschaft in der 65. Minute vor. Robert Tesche, Charalambos Makridis und Christian Conteh verließen das Feld für Maximilian Thalhammer, Jannes Wulff und John Verhoek. Wenig später kamen Tatsuya Ito und Luca Schuler per Doppelwechsel für Xavier Amaechi und Luc Castaignos auf Seiten des 1. FC Magdeburg ins Match (68.). Schuler versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für die Gäste (71.). Am Schluss schlug Magdeburg Osnabrück mit 2:0.