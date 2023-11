2. Liga: VfL Osnabrück – Holstein Kiel (Samstag, 13:00 Uhr)

Osnabrück konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit den Störche kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Am letzten Spieltag nahm der VfL Osnabrück gegen SpVgg Greuther Fürth die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Kiel erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Nürnberg hervor.