FCK feuert Trainer Schuster

"Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten, insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, so dass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben", hieß es vom Klub in einer kurzen Mitteilung.

Unter Schuster hatte der FCK im Sommer des vergangenen Jahres in der Relegation die Rückkehr in die 2. Liga. Nach Tabellenplatz neun in der Vorsaison belegen die Pfälzer aktuell Rang elf. Angeblich waren Schuster und Hengen schon seit Wochen nicht mehr auf einer Wellenlänge.