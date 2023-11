Früherer Schalke-Trainer Ferner verstorben

Schalke 04 trauert um seinen früheren Trainer Diethelm Ferner. Der zweimalige Nationalspieler verstarb am vergangenen Dienstag (7. November) im Alter von 82 Jahren. Das teilten die Königsblauen am Freitag mit.

Unter Ferner kehrten die Schalker 1984 in die Fußball-Bundesliga zurück. Im selben Jahr erreichte der Verein das DFB-Pokal-Halbfinale und lieferte sich beim 6:6 gegen Bayern München ein denkwürdiges Duell. Insgesamt stand Ferner, der nach seinem ersten Engagement (1983 bis 1986) noch einmal auf die Schalker Trainerbank zurückkehrte (1988 bis 1989), in 140 Partien als S04-Coach an der Seitenlinie.