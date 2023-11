Hertha mit Remis gegen Karlsruhe

Hertha BSC bleibt in der 2. Bundesliga weiter im Tabellenmittelfeld stecken. Das Team von Trainer Pal Dardai kam in seinem stimmungsvollem Heimspiel gegen den Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und liegt weiter satte sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz . Richtung Abstiegszone ist das Polster mit nun vier Zählern sogar etwas knapper.

Der Karlsruher SC startete überraschend selbstbewusst und riss in der Anfangsphase das Spiel an sich. Nach toller Eckenvariante stolperte Zeefuik den Ball unglücklich ins eigene Tor. In Folge kam Hertha besser in die Partie, Reese nickte eine Flanke von Marten Winkler aus spitzem Winkel ein. Der Favorit kombinierte nun sehr gefällig, nach Hackenvorlage von Haris Tabakovic beendete Niederlechner per Kopf seine Torflaute.