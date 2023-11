Kaiserslautern verpflichtet Ex-Frankfurter Toure

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat die Länderspielpause genutzt und seine Defensive mit Innenverteidiger Almamy Touré verstärkt. Das gaben die seit vier Ligaspielen sieglosen Pfälzer am Mittwoch bekannt, ohne eine genaue Vertragslaufzeit zu nennen.

Der in Mali geborene Touré, der in einem Pariser Vorort aufwuchs, war im Alter von 14 Jahren zur AS Monaco gewechselt.