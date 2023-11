Nächster "Tiefschlag": Schalke "einfach schlecht"

In Ralf Fährmann brodelte es gewaltig. "Das war ein Tiefschlag, einfach schlecht von uns", schimpfte der Torhüter von Schalke 04 nach dem bitteren 3:5 (0:3) der Knappen im Zweitliga-Topspiel bei Fortuna Düsseldorf bei Sky. Es war bereits die neunte Niederlage für S04 in 14 Partien - eingestellter Negativrekord für Bundesliga-Absteiger.

Geht es in dieser Saison nur darum, den nächsten Absturz zu vermeiden? "Wer was anderes sagt, der verschließt die Augen", meinte Fährmann angesichts der trüben Lage auf Relegationsplatz 16: "Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir spielen so, wie wir in der Tabelle dastehen."