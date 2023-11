Rostock: Kein Verkauf des Ostseestadions

Hintergrund ist die stabilisierte wirtschaftliche Lage des Klubs. So seien in den vergangenen 19 Monaten unter anderem 11,2 Millionen Euro an Fremdverbindlichkeiten abgebaut worden, wie Hansa am Montag mitteilte. Zudem wurden dringende Modernisierungsprojekte im Stadion bereits in Angriff genommen. Kommune und das Land Mecklenburg Vorpommern stünden hingegen mit ihren Haushalten aktuell vor sehr großen Herausforderungen.