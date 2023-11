Schalke-Legende: "So etwas macht mich natürlich sauer"

Insgesamt, so sein Eindruck, fehle es „im Verein insgesamt an Einigkeit“. Zudem stellte Stevens, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert, den Willen der Mannschaft infrage: „Wenn man das Gefühl hat, dass Spieler nicht alles für einen Verein geben, muss man mit einer etwas härteren Hand an die Sache herangehen. Spieler, und damit meine ich nicht nur auf Schalke, müssen an ihre Schmerzgrenze gehen.“