Trotz Platz 16: Geraerts sieht Schalke auf "gutem Weg"

Fünf Spiele stand Karel Geraerts schon als Trainer von Schalke 04 an der Seitenlinie. Die Bilanz: zwei Siege, drei Niederlagen - darunter ein 1:2 im eigenen Stadion gegen Aufsteiger SV Elversberg - Platz 16 in der 2. Fußball-Bundesliga. Er habe seine positive Energie in den Klub bringen wollen. „Und wir sind auf einem guten Weg“, sagte der Belgier im Interview mit der WAZ.