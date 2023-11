"Wir schämen uns“ - Schalke-Profis wenden sich mit offenem Brief an Fans

Nach der jüngsten 3:5-Niederlage in Düsseldorf steckt der FC Schalke 04 weiterhin tief in der Krise. Die Mannschaft um Trainer Karel Geraerts findet sich nach 13 Spieltagen auf Rang 16 wieder und hat bislang gerade einmal 14 Zähler sammeln können.

Für die Fans der Königsblauen ist dieser Absturz unerträglich, was auch bei der Mannschaft längst angekommen ist. Am Montag richtete sich das Team daher mit einem offenen Brief an die Fans - und sprach von Scham vor der eigenen Leistung.

„Liebe Schalker, nach einem ernüchternden Auftritt am Samstagabend ist es uns ein Anliegen, einige Worte an Euch zu richten: Wir selbst sind mit der momentanen Situation sehr unglücklich. Mehr noch: Wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Monaten!“, schrieb das Team: „Wir haben uns viel mehr vorgenommen - jeder Einzelne von uns! Diesem Anspruch von Euch Mitgliedern, Fans und auch von uns selbst nicht gerecht zu werden, enttäuscht uns sehr.“

Schalke-Profis: „Leere, Wut und Scham“

Schalke lag am Samstagabend nach 26 Minuten bereits mit 0:3 hinten, zahlreiche Ultras stellten anschließend einmal mehr ihren Support ein.

„Nach einem Spiel, wie wir es am Samstagabend in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben, entstehen bei uns allen Enttäuschung, Leere, Wut und Scham, weil wir wissen, dass das Schalke 04 nicht würdig ist. Die ersten 30 Minuten sind nicht zu entschuldigen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Es ist aber nicht die Zeit, in Selbstmitleid oder Selbstzweifeln zu versinken oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wieder aufzustehen, zu analysieren, mit allen Mitteln nach Lösungen zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist unsere Pflicht das Vertrauen, das Ihr in uns gesetzt habt, zurückzuzahlen“.