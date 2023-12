2. Bundesliga: Braunschweig dreht Partie mit Wiesbaden - Hoffnung auf Klassenerhalt lebt

Im 16. Spieltag der 2. Bundesliga trafen SV Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig aufeinander. Trotz eines frühen Treffers von Aleksandar Vukotic in der 18. Minute für den SVWW gelang es Braunschweig, das Spiel in der zweiten Halbzeit mit drei Toren zu drehen. Fabio Kaufmann erzielte dabei zwei Tore (48. und 76. Minute) und bereitete das Tor von Rayan Philippe in der 56. Minute vor. Nach zuvor erlittenen zwei Niederlagen gegen starke Ligagegner konnte Braunschweig mit diesem 3:1-Erfolg gegen den Aufsteiger SVWW neues Selbstvertrauen schöpfen und Hoffnungen auf den Klassenerhalt stärken.

Veränderungen in Startaufstellungen

Die Zweitliga-Teams SV Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig präsentierten sich mit einigen Änderungen in ihren Startaufstellungen. Der SVWW-Coach Markus Kauczinski nahm nach einer 2:3-Niederlage vier Veränderungen vor: In der Verteidigung starteten Florian Carstens und Sascha Mockenhaupt für Martin Angha und Marcus Mathisen, während im Mittelfeld Nico Rieble und Bjarke Jacobsen für Gino Fechner und Amar Catic ins Spiel kamen. John Iredale begann vorne für Nick Bätzner.

Florian Stritzel - Sascha Mockenhaupt, Aleksandar Vukotic, Florian Carstens - Nico Rieble, Bjarke Jacobsen, Thijmen Goppel, Robin Heußer - Ivan Prtajin, John Iredale, Hyun-Ju Lee

Auf Seiten der Gäste aus Braunschweig gab es nach einer Niederlage ebenfalls zwei Veränderungen in der Startelf: Maurice Multhaup und Jannis Nikolaou kamen für Thórir Helgason und Sidi Sané ins Spiel.

Ron-Thorben Hoffmann - Hasan Kuruçay, Robert Ivanov, Ermin Bicakcic - Robin Krausse, Jannis Nikolaou, Anton Donkor, Marvin Rittmüller - Fabio Kaufmann, Maurice Multhaup, Johan Gómez

Beide Teams hatten zuvor gegen starke Teams der Liga verloren und standen vor einer Herausforderung. Der SVWW mit vier Ligasiegen in Folge und einem neunten Platz in der Tabelle sah der Winterpause gelassen entgegen, während Braunschweig als Vorletzter unter erheblichem Druck stand.

Führung durch Vukotic

Das Spiel begann mit einer klaren Dominanz von SV Wehen Wiesbaden. Schon in den ersten Minuten zeigte der SVWW seine Stärke und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Allerdings mangelte es zunächst an der Chancenverwertung. In der 18. Minute konnte schließlich Vukotic einen Eckball von Heußer verwerten und brachte den SVWW mit 1:0 in Führung. Trotz des Rückstands versuchte Braunschweig, das Spielgeschehen zu kontrollieren und setzte auf geduldiges Passspiel in der Verteidigung. Gefährliche Angriffe blieben jedoch aus. Das Spiel der Gäste wirkte insgesamt eher harmlos und führte kaum zu Torchancen. Der SVWW hingegen konnte seine Führung bis zur Halbzeitpause halten.

Braunschweig dreht das Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen. Braunschweig kam mit neuem Schwung aus der Kabine und konnte bereits in der 48. Minute durch Kaufmann den Ausgleich erzielen. Die Vorarbeit leistete der eingewechselte Philippe. Nur acht Minuten später gelang Braunschweig dann sogar die Führung. Erneut war es Philippe, der diesmal Kaufmann bediente und dieser den Ball an Florian Stritzel vorbeispitzelte. Wiesbaden wirkte nach dem Rückstand etwas konsterniert und ließ Braunschweig zu viel Raum. Diesen nutzte Kaufmann in der 76. Minute und erhöhte auf 3:1 für Braunschweig. Trotz mehrerer Wechsel konnte Wiesbaden den Rückstand nicht mehr aufholen und so endete das Spiel mit einem 3:1-Sieg für Braunschweig.

Braunschweig überrascht Wiesbaden

In einem Spiel, das die Fans auf beiden Seiten in Atem hielt, konnte Eintracht Braunschweig einen wichtigen Sieg gegen SV Wehen Wiesbaden einfahren. Nach zwei Niederlagen gegen die Top-Teams der Liga, zeigten die Niedersachsen, dass sie bereit sind, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Mit einem beeindruckenden 3:1-Erfolg gegen den Aufsteiger, der in der ersten Halbzeit noch führte, konnte Braunschweig wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Der Rückstand auf den Relegationsplatz schrumpfte auf fünf Zähler.

Während Braunschweig sich auf das nächste Heimspiel der Hinrunde gegen den 1. FC Kaiserslautern vorbereitet, muss Wiesbaden in den hohen Norden reisen und am Millerntor antreten. Trotz der Niederlage blieb Wiesbaden vorerst auf dem neunten Tabellenplatz, könnte aber noch von Paderborn, Nürnberg und Magdeburg überholt werden.

