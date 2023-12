2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 09.12.23, trifft die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr auf den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Die Partie verspricht einiges an Spannung, denn die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Die Fürther haben eine beeindruckende Siegesserie hinter sich, während die Magdeburger eine starke Offensive vorweisen können.

Magdeburgs Auswärtsfluch und Fürths Heimstärke

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Liga beide Auswärtsspiele bei der SpVgg Greuther Fürth verloren und kassierte nur beim FC St. Pauli auswärts mehr Gegentore als in Fürth. Trotzdem hat Magdeburgs Baris Atik, der Top-Vorbereiter der Liga, die Chance, gegen Fürth erstmals in drei Spielen in Folge einen Assist zu liefern. Auf der anderen Seite hat die SpVgg Greuther Fürth ihre letzten fünf Zweitligaspiele gewonnen und feierte zuletzt erstmals seit der Saison 2011/12 fünf Heimsiege in Folge in der 2. Bundesliga. Mit 19 Heimpunkten werden die Fürther ligaweit nur vom Hamburger SV überboten und verzeichneten ihre beste Zwischenbilanz nach den ersten acht Heimpartien seit der Saison 2004/05.

Offensive Stärke gegen Defensive Stabilität

Der 1. FC Magdeburg hat die letzten beiden Zweitligaspiele gewonnen und erzielte in den 15 Spielen dieser Saison 27 Tore – mehr als in ihren ersten beiden Spielzeiten zum Vergleichszeitpunkt. Dabei erzielte der FCM dreimal vier oder mehr Treffer in einer Partie, was nur Fortuna Düsseldorf öfter gelang. Auf der anderen Seite blieb die SpVgg Greuther Fürth in ihren letzten fünf Zweitligaspielen ohne Gegentreffer. Nur St. Pauli verzeichnete in dieser Saison mehr Hohe Ballgewinne als der 1. FC Magdeburg, doch die Fürther haben in dieser Saison noch keinen einzigen Gegentreffer nach einem Hohen Ballgewinn des Gegners zugelassen.

Es wird interessant zu sehen sein, wie diese beiden Teams mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen aufeinandertreffen und wer am Ende die Oberhand behält.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

