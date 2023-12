2. Bundesliga heute: Hertha - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 03.12.23, trifft Hertha BSC in der 2. Bundesliga auf den SV 07 Elversberg. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr und markiert das erste Aufeinandertreffen beider Teams im Profifußball. Hertha BSC, die in der Vergangenheit eine beeindruckende Serie von zehn ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger vorweisen konnte, musste zuletzt eine Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden hinnehmen. Die Berliner kommen mit drei Remis in Folge ins Spiel, eine Serie, die sie zuletzt 1995 erreichten. Mit 18 Punkten nach 14 Spielen steht Hertha BSC jedoch vor ihrer schwächsten Bilanz im Unterhaus seit der Saison 1995/96.

Elversberg in starker Form

Die SV Elversberg hingegen präsentiert sich in starker Form. Mit 24 Punkten aus ihren ersten 14 Spielen in der 2. Liga hat nur ein Neuling, der aus der 3. Liga kam, eine bessere Bilanz nach 14 Spielen aufgewiesen: Holstein Kiel 2017/18. Die SV Elversberg verlor nur eines ihrer letzten zehn Zweitliga-Spiele und sammelte in diesem Zeitraum mehr Punkte als jedes andere Team, mit Ausnahme von Spitzenreiter St. Pauli. Besonders hervorzuheben ist Paul Stock, der in seinen letzten zwei Zweitliga-Spielen vier Torbeteiligungen sammelte – mehr als in seinen ersten zwölf BL2-Spielen zusammen.

Schlüsselspieler und Statistiken

Beide Teams haben in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Führungen verspielt, was auf eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive hinweist. Hertha BSC hat allerdings als einziges Team erst einen Punkt nach Rückstand geholt, was auf Schwierigkeiten beim Aufholen von Rückständen hindeutet. Im Fokus steht auch Herthas Florian Niederlechner, der zuletzt erstmals seit dem Jahreswechsel 2019/20 wieder in zwei Ligaspielen in Folge traf. Auf Seiten der SV Elversberg ist die hohe Sprintleistung bemerkenswert, mit den meisten Sprints aller Teams in dieser Zweitliga-Saison. Hertha BSC liegt hier auf dem dritten Platz. Mit diesen Statistiken im Hinterkopf dürfen die Zuschauer auf ein intensives und temporeiches Spiel hoffen.

