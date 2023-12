2. Bundesliga heute: Hertha - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 16. Dezember 2023, um 13:00 Uhr, trifft Hertha BSC auf den VfL Osnabrück. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Hertha BSC hat zu Hause noch nie gegen den VfL Osnabrück verloren und konnte acht Siege und nur ein Remis verbuchen. Besonders hervorzuheben ist, dass Hertha in der 2. Liga alle sieben Heimspiele gegen Osnabrück gewonnen hat. Ein weiterer positiver Aspekt für die Berliner ist die aktuelle Form von Florian Niederlechner, der in den letzten vier Ligaspielen immer getroffen hat. Mit sechs Ligatoren ist es bereits jetzt seine erfolgreichste Saison seit vier Jahren.

Herthas aktuelle Form und Osnabrücks Probleme

Hertha BSC ist derzeit in guter Form und seit sechs Zweitliga-Spielen unbesiegt. Nur Tabellenführer St. Pauli kann eine längere Serie vorweisen. Insgesamt sind die Berliner seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Auf der anderen Seite steht der VfL Osnabrück, der mit acht Punkten nach 16 Partien eine der schwächsten Saisons in der Geschichte der 2. Liga spielt. Mit neun Punkten Rückstand auf Platz 16 sieht es derzeit düster aus für die Niedersachsen. Zudem hat Osnabrück die schwächste Abwehr und die zweitschwächste Offensive.

Die Ausgangslage vor dem Spiel

Die Ausgangslage vor dem Spiel könnte kaum unterschiedlicher sein. Während Hertha BSC mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der 2. Liga stellt, hat der VfL Osnabrück mit 15 Toren die zweitschwächste Offensive. Zudem lässt Hertha in dieser Saison ligaweit die meisten gegnerischen Abschlüsse zu, während Osnabrück die zweitmeisten zulässt. Ein weiterer Negativrekord für den VfL: Seit einem 1:0 beim Karlsruher SC im April 2021 und saisonübergreifend 24 Zweitliga-Spielen konnte Osnabrück keine Weiße Weste mehr halten. Zudem kassierte kein anderes Team in dieser Zweitliga-Saison so viele Gegentore nach Standards wie der VfL Osnabrück. Hertha BSC hingegen schoss im Dezember bereits vier Standard-Tore, mehr als jedes andere Team in diesem Monat. Es wird interessant zu sehen, ob Osnabrück diese Schwäche abstellen kann und ob Hertha seine Stärke weiter ausbauen kann.

Wird Hertha BSC gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

